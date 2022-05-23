Сильный звездопад ожидается 31 мая
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Мощный метеоритный шторм смогут наблюдать жители юго-западной части Европы, западной Африки, юго-восточной части Северной Америки и северной части Южной Америки. На территории Казахстана также есть шанс увидеть это явление, передает Zakon.kz.
Ведущий научный сотрудник Астрофизического института имени Фесенкова Любовь Шестакова отмечает, что жители Казахстана смогут наблюдать это явление утром 31 мая и вечером 1 июня.
Если прогноз сделан по орбите родительской кометы, то получается, что пик приходится на время, когда у нас в стране уже утро. То есть звездопад Тау Геркулиды, порожденный столкновением Земли с пылевыми шлейфами кометы 73P/Швассмана-Вахмана 3, достигнет пика активности 31 мая в 11:15 по времени Нур-Султана. Любовь Шестакова
На территории России это явление наблюдать не представится возможным.