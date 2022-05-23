Сильный звездопад ожидается 31 мая

Фото: pexels

Мощный метеоритный шторм смогут наблюдать жители юго-западной части Европы, западной Африки, юго-восточной части Северной Америки и северной части Южной Америки. На территории Казахстана также есть шанс увидеть это явление, передает Zakon.kz.