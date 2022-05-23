Иностранцы потерялись в горах Алматы

Трое граждан России заблудились в горах Алматы. На их поиски отправились спасатели. В департаменте по чрезвычайным ситуациям настоятельно рекомендуют перед походом в горы обязательно знакомиться с прогнозом погоды, сообщает Zakon.kz.

По данным ДЧС города, утром 21 мая группа туристов с местным гидом в пешем порядке с Бутаковского ущелья Медеуского района направилась в сторону пика Букреева.

В обед они отправили сообщение знакомым, и уже после этого на связь не выходили.

Утром следующего дня старшему оперативной группы спасателей удалось связаться по телефону с пострадавшими.

С их слов, в медицинской помощи никто не нуждался, переждали ночь в горах. Туристы приняли решение продолжить самостоятельный спуск, не дожидаясь помощи. Спасателям пришлось идти по их предполагаемому маршруту, оставлять людей одних в горах было нельзя, погода ухудшалась. Поиски закончились в 14:20, когда туристов обнаружили внизу ущелья. Пресс-служба ДЧС Алматы

Были спасены трое мужчин и одна женщина.

Спасатели настоятельно рекомендуют перед походом в горы обязательно знакомиться с погодой в этой местности. Принимать во внимание штормовые предупреждения. Сообщайте своим близким о намеченном горном маршруте и времени возвращения в город. Не сокращайте путь по незнакомой тропе. Дополнительно необходимо иметь при себе заряженный телефон и пауэрбанк. В случае чрезвычайных ситуаций звоните по номеру 112 или 8(727)372-15-60 (дежурный РОСО). Пресс-служба ДЧС Алматы

Ранее сообщалось, что в горах Туркестанской области заблудились из-за тумана четыре туриста.