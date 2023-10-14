Туристов и жителей Алматы попросили не посещать горы

В Департаменте по чрезвычайным ситуациям города рассказали, что из-за погодных условий походы в горы близ Алматы лучше отложить на несколько дней, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным синоптиков, в связи с прогнозом дождей, местами сильных, в период с 13 по 14 октября в горных районах, прилегающих к территории города Алматы, ожидается формирование склоновых стоков и подъем уровней воды на реках.

"На основании штормового предупреждения РГП "Казгидромет" СГЯ №14 от 07.05.2021 г. туристам, жителям города Алматы рекомендуем отменить походы в горы на ближайшие дни в связи с плохими погодными условиями", – говорится в информации ДЧС Алматы.

Поздно вечером 13 октября на Медеу выпал снег. Сообщениями об этом стали делиться алматинцы.

Синоптики прогнозировали в Алматы дождь и сильный ветер, но к вечеру на Медеу пошел дождь с переходом в снег. Судя по кадрам, осадков не так много, но алматинцы уже чувствуют приближение зимы.

Ранее в "Казгидромет" рассказали о погоде в Алматы на неделю.