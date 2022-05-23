Венецианская биеннале: открылась основная экспозиция в павильоне Казахстана
Основная композиция казахстанского павильона вдохновлена идеями, жизнью и творчеством алматинского художника Сергея Калмыкова.
Фото: пресс-служба павильона Казахстана
Гости сразу понимают, что оказались в гостеприимном казахстанском павильоне, когда видят работы, которые выполнены сооснователем коллектива ORTA Александрой Морозовой в технике казахской традиционной вышивки «бiз кесте».
Фото: пресс-служба павильона Казахстана
Фото: пресс-служба павильона Казахстана
О современности напоминают LED-дисплеи, микросхемы, самодельные роботы, картонно-световые генераторы в форме цилиндра.
Фото: пресс-служба павильона Казахстана
Экспозиция разделена на пять секторов.
Фото: пресс-служба павильона Казахстана
Над павильоном работали около 70 человек.
Фото: пресс-служба павильона Казахстана
Коллектив ORTA работает не с живописью Калмыкова, а с его текстами и теориями. Поэтому члены коллектива уже более пяти лет изучают архивы художника. Проект павильона основан на принципах Калмыкова, включая его математические и научные исследования. Комиссар казахстанского павильона Меруерт Калиева
Фото: пресс-служба павильона Казахстана
Ранее, с 21 по 27 апреля в казахстанском павильоне прошла серия перформансов – «Спектакулярных экспериментов». Для них была создана временная инсталляция из местных материалов.
Центр продолжит функционировать до 20 ноября 2022 года. По окончании Биеннале вся тотальная инсталляция вернется в Казахстан.
Фото: пресс-служба павильона Казахстана
У Казахстана на Венецианской биеннале никогда не было своего павильона. Современное искусство республики было представлено с 2005 по 2013 годы в рамках павильона стран Центральной Азии, а позже – в рамках самоорганизованных инициатив от разных культурных центров.
Фото: пресс-служба павильона Казахстана
Биеннале – это мероприятие для сферы искусства, как Олимпийские игры для спортсменов. На Биеннале в Венеции художники стран со всего мира языком современного искусства говорят о своей стране и проблемах, волнующих все человечество.