Венецианская биеннале: открылась основная экспозиция в павильоне Казахстана

На 59-й Венецианской биеннале – Всемирной выставке современного искусства – казахстанский павильон показал мировой публике основную экспозицию, передает Zakon.kz.

Основная композиция казахстанского павильона вдохновлена идеями, жизнью и творчеством алматинского художника Сергея Калмыкова.

Фото: пресс-служба павильона Казахстана

Гости сразу понимают, что оказались в гостеприимном казахстанском павильоне, когда видят работы, которые выполнены сооснователем коллектива ORTA Александрой Морозовой в технике казахской традиционной вышивки «бiз кесте».

Фото: пресс-служба павильона Казахстана

В инсталляции представлена модернизированная юрта, а также в проекте звучат песни на казахском языке и тексты Сергея Калмыкова, переведенные на казахский язык, в исполнении Бибихадиши Коныратбай.

Фото: пресс-служба павильона Казахстана

О современности напоминают LED-дисплеи, микросхемы, самодельные роботы, картонно-световые генераторы в форме цилиндра.

Фото: пресс-служба павильона Казахстана

Экспозиция разделена на пять секторов.

Фото: пресс-служба павильона Казахстана

Над павильоном работали около 70 человек.

Фото: пресс-служба павильона Казахстана

Коллектив ORTA работает не с живописью Калмыкова, а с его текстами и теориями. Поэтому члены коллектива уже более пяти лет изучают архивы художника. Проект павильона основан на принципах Калмыкова, включая его математические и научные исследования. Комиссар казахстанского павильона Меруерт Калиева

Фото: пресс-служба павильона Казахстана

Ранее, с 21 по 27 апреля в казахстанском павильоне прошла серия перформансов – «Спектакулярных экспериментов». Для них была создана временная инсталляция из местных материалов.

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Центр продолжит функционировать до 20 ноября 2022 года. По окончании Биеннале вся тотальная инсталляция вернется в Казахстан.

Фото: пресс-служба павильона Казахстана

У Казахстана на Венецианской биеннале никогда не было своего павильона. Современное искусство республики было представлено с 2005 по 2013 годы в рамках павильона стран Центральной Азии, а позже – в рамках самоорганизованных инициатив от разных культурных центров.

Фото: пресс-служба павильона Казахстана

Биеннале – это мероприятие для сферы искусства, как Олимпийские игры для спортсменов. На Биеннале в Венеции художники стран со всего мира языком современного искусства говорят о своей стране и проблемах, волнующих все человечество.