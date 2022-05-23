Диетолог рассказала, кому нельзя есть укроп, шпинат и другую зелень

Употребление зелени и сырых продуктов с высоким содержанием витамина К может привести к некоторым заболеванием желудка. А при аллергии на эти продукты возможен летальный исход, передает Zakon.kz.

По словам врача диетолога-эндокринолога Елены Щетининой, петрушка, лук, шпинат, кресс-салат рекомендованы почти всем. Они содержат питательные вещества и витамины группы А, В, К. Однако есть люди, которым лучше не употреблять эту зелень, пишет «Вечерняя Москва».

Речь идет об аллергических реакциях на петрушку, зеленый лук и иные пищевые растения из этого разряда. Запрет связан не только с возможным ухудшением состояния, но и с тем, что каждый последующий прием продукта может стать последним. Врач диетолог-эндокринолог Елена Щетинина

При пищевой непереносимости тоже стоит исключить продукт из своего рациона. Пищевая непереносимость отличается от аллергии тем, что является временным явлением и не приводит к летальности.

Человеку достаточно сделать небольшой перерыв в приеме продукта, вызывающего ухудшение самочувствия. Спустя ориентировочно шесть месяцев можно постепенно их включать в блюда или есть в сыром виде. Елена Щетинина

В большом количестве зелень может негативно сказаться на здоровье страдающих такими заболеваниями, как: гастрит, язва желудка, мочекаменная болезнь, панкреатит.

Ограничить употребление зелени нужно беременным женщинам. Петрушка и укроп в больших количествах могут привести к повышенному возбуждению плода.

Зелень нужно есть после термической обработки. По мнению эксперта, это поможет обезвредить продукт и сохранить полезные вещества.

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