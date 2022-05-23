В Алматы закроют проезд по нескольким улицам

В Алматы на время реконструкции теплосетей закроют проезд по нескольким улицам, сообщает Zakon.kz.

С 24 мая по 1 сентября 2022 года в Жетысуском районе закроют проезд по улицам:

Серикова (от территории парка Гулдер до улицы Казыбаева по парковой зоне);

Казыбаева (от улицы Серикова до дома №288 в северном направлении);

Макатаева (от улицы Ангарская в южном направлении до микрорайона Айнабулак-3),

Также в Бостандыкском районе по улице Ергожина.

С 25 мая по 1 сентября в Медеуском районе движение приостановят по улицам:

Казыбек би (от улицы Уалиханова до улицы Абдуллиных);

Пушкина (от улицы Карасай батыра до улицы Толе би в южном направлении).

С 1 июня до 1 сентября транспортные ограничения введут в Медеуском районе на улице Толе би (от улицы Уалиханова до улицы Зенкова в западном направлении).

С 7 июня по 1 сентября — в Ауэзовском районе на улице Садовникова (от улицы Толе би до дома №82 по улице Утеген батыра).

Вводимые ограничения необходимы для обеспечения безопасности работ по реконструкции трубопроводов, пролегающих под проезжей частью названных уличных сегментов. ТОО «Алматинские тепловые сети»

По информации компании, для сохранения комфортных условий жителям горячая вода в их дома будет подаваться по временным схемам.

Обновлено в 15:57

В связи с проведением ремонта дорог с 23 по 26 мая в ночное время с 22:00 до 06:00 будет полностью перекрыто движение по западному проезду ул. Саина – от ул. Толе би до ул. Жубанова. Управление городской мобильности Алматы

В ведомстве отметили, что данные работы были запланированы в рамках среднего ремонта дорог.