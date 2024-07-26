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По трем улицам Алматы временно ограничат проезд

Перекрыто движение , фото - Новости Zakon.kz от 26.07.2024 18:18 Фото: unsplash
В Медеуском и Турксибском районах Алматы на время реконструкции на теплосетях закроют проезд по нескольким улицам, сообщает Zakon.kz.

Ограничение движения автотранспорта на период проведения реконструкции на теплосетях будет введено в Медеуском и Турксибском районах Алматы по нескольким улицам:

  • с 05:00 27 июля до 09:00 29 июля движение будет закрыто на пересечении улиц Курмангазы и Достык. Движение будет закрыто в обе стороны;
  • с 23:00 26 июля до 22:00 28 июля движение будет ограничено на пересечении улиц Жетысуской и Жургенова. Движение будет закрыто в обе стороны;
  • с 23:00 26 июля до 09:00 29 июля движение будет ограничено по улице Бекмаханова от улицы Орловской до улицы Спасской. Движение будет закрыто в обе стороны.
Дороги , фото - Новости Zakon.kz от 26.07.2024 18:18

Фото: ТОО "Алматинские тепловые сети"

Дороги , фото - Новости Zakon.kz от 26.07.2024 18:18

Фото: ТОО "Алматинские тепловые сети"

Дороги , фото - Новости Zakon.kz от 26.07.2024 18:18

Фото: ТОО "Алматинские тепловые сети"

На период проведения реконструкции подача горячего водоснабжения в указанных выше районах будет сохранена.

"Временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности проведения плановых работ на участках реконструкции трубопроводов, которые отработали свой нормативный срок, что также позволит минимизировать риски аварийных ситуаций, чтобы зимой жители не остались без тепла и горячей воды", – рассказали коммунальщики.

В ТОО "Алматинские тепловые сети" обратились к горожанам с просьбой с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Ранее стало известно, что в Ауэзовском районе Алматы временно закроют проезд на одном из участков по проспекту Абая для проведения ремонтных работ на теплосетях.

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