Как остановить вывод капитала из Казахстана, рассказали в Миннацэкономики

Вице-министр национальной экономики Азамат Амрин представил в Мажилисе поправки в Налоговый кодекс — документом предлагается ряд мер по дестимулированию вывода капитала из Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.

Поручение президента было о том, чтобы начать работу по дестимулированию вывода капитала из страны. Совместно с заинтересованными госорганами созданы пять рабочих групп – каждая по своему направлению работает. На практике, по данным налоговых органов, компании используют различные схемы вывода капитала. Одной из мер предлагается урегулировать сделки между аффилированными лицами – нерезидентами по оказанию нематериальных услуг, которые создают риски необоснованного уменьшения налогооблагаемой базы. Вице-министр национальной экономики Азамат Амрин

В этой связи разработчиком предлагаются две нормы:

отмена льгот по освобождению от налогообложения дивидендов с установлением ставки 10%;

ограничение применения вычетов по нематериальным услугам, оказанным аффилированными лицами — нерезидентами, в пределах не более 3% от налогооблагаемого дохода, то есть — это управленческие, консалтинговые, аудиторские, дизайнерские, юридические услуги.

Наряду с этим проектом закона предлагается пересмотреть налоговую нагрузку на горнорудный сектор в сторону увеличения. В обоснование Азамат Амрин указал на тенденцию увеличения цен на основные металлы с 2020 года и в течение 2021-2022 годов. По его данным, за этот период по биржевым товарам рост дошел до 42%, а по небиржевым – до 26%.

Это положительный тренд, но ставки налогов не менялись. В целях усиления отдачи от добычи природных ресурсов предлагается пересмотреть налоговую нагрузку на горнорудный сектор. Предлагаем дифференцированный подход применения ставок НДПИ по видам твердых полезных ископаемых. То есть, по биржевым – увеличение в 1,5 раза, по небиржевым – увеличение в 1,3 раза. В целях более справедливого распределения платежей по НДПИ в урановой отрасли мы предлагаем изменить налоговую базу для определения НДПИ на уран, перейдя от себестоимости добычи к цене на готовую продукцию. Азамат Амрин

При этом вице-министр нацэкономики отметил, что сейчас остальные виды твердых полезных ископаемых для НДПИ также имеют привязку к цене. И последней нормой по урану вводится одинаковая практика.

Позже вице-министр сообщил, что за счет увеличения ставок НДПИ дополнительно в бюджет поступит порядка 200 млрд тенге.