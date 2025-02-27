Ряду отраслей в Казахстане предлагают установить ставку НДС в 10%

Вице-министр национальной экономики Казахстана Азамат Амрин 27 февраля 2025 года презентовал в Мажилисе поправки в Налоговый кодекс РК, передает корреспондент Zakon.kz.

Спикер заявил, что правительством предлагается ввести дифференцированную ставку по налогу на добавленную стоимость (НДС). Общеустановленная ставка составит 16% – это базовая ставка. Предусматривается также полное освобождение от НДС для агропромышленного комплекса. При этом МНЭ сохраняет за собой право добровольной постановки на учет, то есть, если налогоплательщик самостоятельно хочет быть плательщиком НДС, такое право у него остается.

"Также предусмотрена промежуточная ставка в 10%. В проекте, который поступил в Парламент, эта ставка предложена для сферы здравоохранения. В рамках рабочих поездок, встреч с бизнесом и обсуждений на различных площадках поступило множество предложений. В частности, были озвучены инициативы по снижению НДС на продукты питания и другие категории товаров. Сейчас все эти вопросы находятся на стадии обсуждения. Я думаю, что в рамках работы профильной группы в Мажилисе Парламента мы детально рассмотрим все эти предложения", – сказал Азамат Амрин.

В материалах, распространенных пресс-службой Мажилиса, сказано, что "для стимулирования развития промежуточная ставка в 10% рассматривается для ряда других отраслей, таких как туризм, IT, креативная индустрия, производство продуктов питания".

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Ранее сообщалось, что в проекте Налогового кодекса РК предлагается для постановки на регистрационный учет плательщика НДС предельный порог снизить с 20 тыс. МРП до 3800 МРП (14 941 600 тенге в 2025 году).