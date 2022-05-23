Ни одного случая заражения оспой обезьян не зарегистрировано в Казахстане — Минздрав

По данным Министерства здравоохранения Казахстана, на сегодня в стране не зарегистрировано ни одного случая заболевания с подозрением на оспу обезьян, сообщает Zakon.kz.

В местах пропуска через государственную границу осуществляется санитарно-карантинный контроль. Проводятся мероприятия по выявлению (предупреждению завоза) на государственной границе больного с подозрением на особо опасные заболевания с помощью дистанционной термометрии. Главный санитарный врач РК- вице-министр здравоохранения Айжан Есмагамбетова

Оспа обезьян (monkeypoxes – MPXV) – это редкое инфекционное заболевание, характеризующееся лихорадкой, общей интоксикацией и появлением экзантемы (покраснения).

В ведомстве уточнили, что основным источником заболевания являются дикие животные: приматы и грызуны (белки).

В Минздраве дали рекомендации для выезжающих в зарубежные страны:

воздержаться от посещения (особенно с детьми) стран Западной Африки (Демократическая Республика Конго, Республика Конго, Камерун, Центральноафриканская Республика, Нигерия, Кот-д’Ивуар, Либерия, Сьерра-Леоне, Габон и Южный Судан), где зарегистрированы вспышки оспы обезьян; в случае выезда в зарубежные страны исключить контакты с дикими животными (приматами, грызунами), избегать приема пищи в местах стихийной и уличной торговли, употреблять в пищу только тщательно термически обработанное мясо (продукты), при посещении мест массового скопления людей пользуйтесь мерами личной профилактики (дистанцирование, маски, антисептики), соблюдайте гигиену рук. если по возвращении из поездок в течение трех недель почувствовали недомогание, температуру, сыпь (покраснения, пузырьки и др.) – срочно обратитесь в ближайшую медицинскую организацию, обязательно сообщив о вашем пребывании за рубежом.

По данным ВОЗ, в настоящее время подтверждены 92 случая заражения оспой обезьян. Еще 28 человек находятся в зоне карантина.

Стоит отметить, что Бельгия стала первой страной в мире, которая ввела обязательный карантин для больных оспой обезьян.