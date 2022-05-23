На два года осуждена начальник Кинологического центра МВД РК

Антикоррупционная служба завершила расследование уголовного дела в отношении начальника Кинологического центра МВД РК Анель Болгумбаевой по факту злоупотребления должностными полномочиями, сообщает Zakon.kz.

Анель Болгумбаева подозревалась в том, что в 2021-2022 годах осуществила денежные поборы со своих подчиненных на общую сумму 1 млн 675 тыс. тенге, выданных последним в качестве премиальных выплат. Антикоррупционная служба

19 мая приговором Турксибского районного суда по городу Алматы Болгумбаева осуждена к ограничению свободы на два года с пожизненным лишением права занимать должности в государственных органах.

Приговор не вступил в законную силу.