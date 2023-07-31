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Антикор завершил расследование в отношении экс-вице-министра индустрии

Тимур Токтабаев Антикор расследование Фото: primeminister.kz
Антикоррупционной службой завершено досудебное расследование в отношении экс-вице-министра индустрии и инфраструктурного развития Тимура Токтабаева по факту злоупотребления должностными полномочиями, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в сообщении ведомства, Токтабаева обвиняют в незаконной передаче без аукциона аффилированным с ним лицам под предлогом разведки месторождения "Шевченковское" в Костанайской области, где уже были установлены крупные запасы твердых полезных ископаемых (никель и кобальт).

"В результате, подконтрольная ему компания за минимальную стоимость подписного бонуса получила уже готовое к добыче месторождение. Уникальные по своим мировым запасам твердые полезные ископаемые в виде никеля и кобальта оцениваются в 100 млн тонн на сумму 5,7 трлн тенге".Пресс-служба Антикора

В ходе следствия принятыми мерами данное месторождение возвращено в пользу государства.

Также отмечено, что Генеральной прокуратурой обвиняемый Токтабаев предан суду.

Согласно положениям статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация распространению не подлежит.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

О задержании Токтабаева стало известно 9 ноября 2022 года. Тогда в ведомстве сообщили:

"Арестовано дорогостоящее движимое и недвижимое имущество Тимура Токтабаева и его близких родственников (элитные частные дома, земельные участки, автомашины марки Cadillac Escalade, Mercedes-Benz Maybach S580 4 Matic, две BMW X5 Xdrive40I, Bentley Bentayga V8)".

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