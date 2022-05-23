Чаще страдают психическими расстройствами: названы Топ-5 знаков зодиака

На каждого человека влияет его собственная натальная карта, а знак зодиака — это внешнее проявление. Астрологи знают, как по звездам определить неустойчивых людей, передает Zakon.kz.

5-е место — Телец

Телец — знак приземленный. Однако представители земной стихии верят в мистику. У Тельца есть много ритуалов, которые направлены на улучшение жизни. Например, встать с постели с левой ноги. Или обязательно сделать три глотка кофе и лишь потом выпить воды, сообщает 5-tv.ru.

Такие странности диагностируются как классическое обсессивно-компульсивное расстройство. К счастью, никакой опасности для окружающих оно не несет. Тельцам стоит быть повнимательнее к их проявлениям.

4-е место — Стрелец

Стрелец редко контролирует свои эмоции. Он — лидер и постоянно жаждет приключений. Этот знак обожает сравнивать себя с обществом. Партнер Стрельца должен понимать, что рискует попасть в шквал его эмоций.

Стрельцы редко страдают серьезными душевными заболеваниями. Среди них встречается немало клаустрофобов.

3-е место — Скорпион

Скорпион — настоящий социопат. Он стремится максимально ограничить общение с внешним миром. Нередко Скорпионы страдают от нехватки внимания и любви. Им сложно найти партнеров из-за некоторых принципов.

Праздность бытия и тоска толкают Скорпионов к опасным развлечениям. Чтобы избежать неприятностей, важно чаще выводить Скорпионов на откровенные разговоры и устанавливать с ними доверительные отношения.

2-е место — Раки

Рак часто страдает паранойей. От рождения у него часто бывает слабая и ранимая психика. Этот знак склонен винить во всем судьбу. Рак постоянно избегает ответственности и прячется за спины сильных.

Главная опасность заключается в том, что у Рака рождаются мысли о кончине. Представители этого знака часто становятся неуправляемыми.

1-е место — Водолей

Водолеи — самые большие паникеры, которые часто находятся в ловушке собственного подсознания. Они «болтаются» между нормальным состоянием и шизофренией. А все из-за страхов, сформировавшихся в детстве.

Представителям этого знака нужна помощь психологов или психиатров. Они могут прийти в себя и позабыть о проблемах, особенно если появляются навязчивые мысли. В противном случае — недалеко и до больницы.