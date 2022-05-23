Подозреваемых в убийстве девочки-инвалида арестовали в Алматинской области

В городе Сарканде санкционировали арест двух подозреваемых в причастности к гибели четырехлетней девочки-инвалида. Один из них – мать ребенка, другой – родной дядя, сообщает Zakon.kz.

Полицейские вскоре установили 19-летнюю мать ребенка. Девочка, с ее слов, страдала ДЦП, а также врожденной умственной отсталостью. В феврале этого года ребенок якобы заболел и скончался. Тело девочки на окраину города вывез и похоронил 21-летний брат подозреваемой.

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В ходе следствия полицейским удалось уличить брата и сестру в убийстве. Подозреваемые признались, что задушили девочку и избавились от тела, похоронив ее в городском карьере.

В отношении обоих задержанных Саркандским районным судом санкционирован арест. Уголовное дело расследуется по ст. 99, ч. 3 УК РК, предусматривающее наказание за убийство малолетнего лица.

Подозреваемые содержатся под стражей. Согласно действующему законодательству, подозреваемым грозит от двадцати лет до пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.