Жители Нур-Султана получили «Президентское оповещение»

«Президентские оповещения», которые получили некоторые казахстанцы – это пилотный проект МЧС, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве объяснили, что новый проект позволяет делать рассылку SMS-оповещений казахстанцам в течение 12-20 секунд. Его цель — информировать население о возможных ЧС, ухудшении погоды, закрытии дорог и т.д.

Сегодня, 23 мая, в Нур-Султане был проведен пробный запуск новой системы. На телефоны граждан пришло уведомление под названием «Президентское оповещение» и «Национальное оповещение». Поскольку новая система — это зарубежная разработка, названия уведомлений являются тестовыми. В дальнейшем они будут заменены на «112».

В МЧС отметили, что такая система положительно зарекомендовала себя в США, Японии, Израиле, Голландии, Чили и Литве.