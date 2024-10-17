Почему не все жители Алматы получили "Президентское оповещение"

Сегодня, 17 октября 2024 года, в Алматы прошел тестовый запуск системы экстренного оповещения Mass Alert для пользователей операционных систем Android и iOS, сообщает Zakon.kz.

В связи с этим на мобильные телефоны алматинцев пришло "Президентское оповещение", которое получили не все. Почему – объяснили в Управлении цифровизации южной столицы.

"Как ранее неоднократно сообщалось, пользователи iPhone должны были обновить систему до версии iOS 18. Только в таком случае на их мобильные устройства должно было поступить оповещение Mass Alert. Если устройство не обновилось автоматически, необходимо сделать это вручную: "Настройки – Основные – Обновление ПО". Управление цифровизации Алматы

В ведомстве отметили, что по результатам сегодняшнего тестового оповещения проводится технический анализ для улучшения и оптимизации системы по отправке оповещения через сети сотовых операторов.

"31 мая и 26 июля текущего года прошло успешное тестирование Mass Alert для пользователей устройств с операционной системой Android", – напомнили в Управлении цифровизации Алматы.

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О том, что в Алматы будет проведена плановая общегородская сейсмотренировка, стало известно 14 октября 2024 года.