Почти три миллиона человек заболели лихорадкой в КНДР

На данный момент общее число погибших составляет 68 человек. Как минимум у одного из них анализ выявил вариант штамма коронавируса «омикрон» BA.2, так называемый «стелс-омикрон».

КНДР за сутки зарегистрировала более 134 тыс. новых пациентов с высокой температурой, погибших нет. Всего лихорадкой заболели более 2,94 млн человек, сообщает РИА Новости.

Северная Корея из-за появления в стране случаев коронавируса ввела в действие чрезвычайную противоэпидемическую систему высшего разряда, по указанию Ким Чен Ына во всех городах и уездах был введен локдаун, чтобы остановить распространение пандемии и искоренить источник болезни в кратчайшие сроки.

Число больных, у которых была зафиксирована повышенная температура с конца апреля по 23 мая, составляет более 2,94 млн человек, среди них более 2,54 млн человек (86,4%) уже выздоровели, а примерно 400 тыс. все еще проходят лечение. Точных данных, какое количество пациентов с повышенной температурой больны именно COVID-19, не приводится.

Мобилизованы более миллиона медработников, преподавателей и учащихся медучреждений, санитаров, они проводят осмотры, лечение, дезинфекцию. По стране действуют 10 тыс. передвижных противоэпидемических отрядов.