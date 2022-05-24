Около двухсот грузовиков скопилось на границе Казахстана и Кыргызстана

Для сокращения очередей на границе логисты предлагают контролирующим органам проверять наличие электронных и других сопутствующих документов на территории Кыргызстана, задолго до пересечения рубежей с Казахстаном, сообщает Zakon.kz.

На границе Казахстана и Кыргызстана снова скопление грузовиков. На этот раз на контрольно-пропускном пункте «Кен-Булун» очередь из двухсот большегрузных машин, которые уже вторые сутки не могут проехать в Казахстан, сообщает «Хабар 24».

Водители причину медленного пропуска не знают, эксперты в свою очередь говорят о строгом соблюдении правил торговли.

Водитель грузовика Талгат Аскеев рассказал, что все его коллеги ждут, когда их пропустят в Казахстан.

По какой причине нас не пускают, я не знаю, спросить не у кого, поэтому просто стоим и ждем, когда нам разрешат проехать. Талгат Аскеев

Причину простоя большегрузов пока никто не объясняет. Обычно границу Кыргызстана и Казахстана сложно пересечь автомобилям с товаром или продовольствием.

Аналитики объясняют периодические сложности на рубежах торговым противостоянием за транзит китайских товаров по Центральной Азии и реэкспортом продукции, приносящим высокую прибыль.

Вместе с этим очереди, возникающие время от времени, эксперты связывают с несоблюдением кыргызскими экспортерами условий торговли, которые требуют строгой сертификации продукции и наличия электронных сопроводительных документов.

После Нового года мы обязались отправлять товары только с электронными документами, но, к сожалению, мы, кыргызская сторона, этого не выполняем. Любая машина, идущая без электронного документа, попадает под контроль казахстанцев. И как мы видим, таких машин очень много, потому что двести, триста машин стоят на границе и не могут проехать. Председатель Ассоциации перевозчиков и логистов Кыргызстана Темир Шабданалиев

Для сокращения очередей на границе логисты предлагают контролирующим органам проверять наличие электронных и других сопутствующих документов на территории Кыргызстана, задолго до пересечения рубежей с Казахстаном.

Таким образом удастся снизить не только число возможных нарушителей торгового режима, но и беспрепятственно пропускать через границу грузовики, у которых с документами все в порядке.