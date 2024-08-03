Более 50 фур скопилось на границе Казахстана и Кыргызстана

На контрольно-пропускном пункте "Кен-Булун" на границе с Казахстаном образовался затор, сообщает Zakon.kz.

По информации портала 24.kg, утром 3 августа в очереди на КПП стояли более 50 грузовых машин, а сама пробка растянулась на несколько километров.

Летом скопление фур на границе Кыргызстана и Казахстана – частое явление, которое в первую очередь объясняют сезонным увеличением объемов грузоперевозок. В это время года страны активно транспортируют сельскохозяйственные продукты, что приводит к росту трафика.

27 июля 2024 года спецслужбы Кыргызстана сообщили о задержании мужчины, которого подозревают в участии в международной террористической организации и подготовке теракта в одной из стран СНГ.