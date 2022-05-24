Димаш Кудайберген отмечает день рождения
Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
Казахстанский артист Димаш Кудайберген сегодня, 24 мая, отмечает день рождения. Ему исполнилось 28 лет. Певец поделился с поклонниками фотографией на странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.
Ну, здравствуй, 28-й год моей жизни, — гласит подпись к фото.
Пользователи поздравляют заслуженного деятеля Казахстана и отмечают, что он является лучшим в своем деле.
Сестра артиста также опубликовала поздравление с пожеланиями.
Димаш Кудайберген родился 24 мая в Актобе.
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