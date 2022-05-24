Димаш Кудайберген отмечает день рождения

Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash

Казахстанский артист Димаш Кудайберген сегодня, 24 мая, отмечает день рождения. Ему исполнилось 28 лет. Певец поделился с поклонниками фотографией на странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.