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Димаш Кудайберген отмечает день рождения

день рождения, артист, поздравления Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
Казахстанский артист Димаш Кудайберген сегодня, 24 мая, отмечает день рождения. Ему исполнилось 28 лет. Певец поделился с поклонниками фотографией на странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.
Ну, здравствуй, 28-й год моей жизни, — гласит подпись к фото.

Пользователи поздравляют заслуженного деятеля Казахстана и отмечают, что он является лучшим в своем деле.

Сестра артиста также опубликовала поздравление с пожеланиями.

Димаш Кудайберген родился 24 мая в Актобе.

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