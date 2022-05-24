Выпускник принес на ЕНТ камеру с наушниками: его результат аннулирован

Директор Национального центра тестирования Руслан Емелбаев рассказал о нарушениях за первую неделю проведения Единого национального тестирования, сообщает Zakon.kz.

Емелбаев уточнил, что в центре тщательно проверяют каждый аномальный результат на ЕНТ.

Так, на прошлой неделе за нарушение правил во время самого тестирования из аудиторий был удален 21 человек, их результаты аннулированы. Кроме того, во время повторной проверки аномально высоких результатов нами был выявлен один случай. Руслан Емелбаев

По словам директора центра, абитуриент во время январского тестирования набрал 72 балла, а на основном ЕНТ – 130 баллов.

Так как результат резко подскочил на 58 баллов, было принято решение провести дополнительный усиленный контроль. В ходе проверки видеозаписей стало известно, что он во время тестирования использовал видеокамеру и мини-наушник, то есть нарушил правила ЕНТ. Руслан Емелбаев

Допустивший это сотрудник отстранен от тестирования.

Будет проведена служебная проверка и приняты соответствующие меры. А результаты тестируемого аннулированы, теперь его не допустят до сдачи второй попытки ЕНТ. Не нужно пытаться обмануть систему. Никто не избежит ответственности. Контроль с нашей стороны будет усилен, – заключил Руслан Емелбаев.