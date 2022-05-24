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В Казахстане продолжают сокращать посевы риса

сельское хозяйство, Сериккали Брекешев, вода Фото: pixabay
Министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев на заседании правительства сообщил о сокращении площади посевов риса для эффективного использования водных ресурсов, передает корреспондент Zakon.kz.

По Алматинской области площадь орошаемых земель составляет 478,9 тыс. га. В целях сокращения дефицита водных ресурсов акиматом области снижены посевы влагоемких культур, в том числе риса, на 1 тыс. га в Балхашском районе.

По Туркестанской области, где площадь орошаемых земель составляет 420,2 тыс. га, в этом году площади риса сокращены до 600 га. В Кызылординской области, где площадь орошаемых земель составляет 199,9 тыс. га, площади риса снижены до 78,3 тыс. га, что на 5 тыс. га меньше прошлого года. Министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев

К этому часу, по словам министра, водохозяйственная обстановка в южных регионах стабильна.

Вместе с тем для поддержания данной ситуации, добавил глава Минэкологии, акиматам областей необходимо обеспечить координацию действий водоснабжающих организаций с фермерами по обеспечению их поливной водой, соблюдению технологий полива, по применению очередности полива и повторного использования коллекторно-дренажных вод.

Тогда как Министерству сельского хозяйства следует продолжить работу по увеличению внедрения водосберегающих технологий на орошаемых землях и усилить мониторинг мелиоративного состояния орошаемых земель.

Мадина Мамырханова
Брекешев Сериккали Казахстан
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