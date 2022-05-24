Массовые драки в Павлодаре попали на видео
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35 сообщений о драках поступили в полицию Павлодара за прошедшие выходные. Большинство таких инцидентов с рукоприкладством происходит именно в ночное время, а их фигуранты находятся в состоянии алкогольного опьянения. Очень часто участницами драк становятся девушки, сообщает Zakon.kz.
21 мая около полуночи в полицию поступило сообщение о том, что возле ночного заведения по улице Естая посетители, перебрав спиртного, зачинили массовую драку. Приехав, стражи порядка установили, что здесь замешаны и девушки. Всех участников конфликта доставили в Центр временной адаптации и детоксикации, где у них было подтверждено алкогольное опьянение. Все нарушители были привлечены к административной ответственности за мелкое хулиганство, а также за появление в нетрезвом виде в общественных местах.Командир батальона патрульной полиции Павлодара Ренат Шарипов
Аналогичный инцидент произошел той же ночью возле другого ночного бара по улице Жусупа. Конфликт двух отдыхающих компаний начался из-за пачки сигарет.
Все нарушители доставлены в ЦВАД, также в отношении них составлены административные протоколы по ст. 440 и 434 КРКоАП.