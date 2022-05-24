Массовые драки в Павлодаре попали на видео

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35 сообщений о драках поступили в полицию Павлодара за прошедшие выходные. Большинство таких инцидентов с рукоприкладством происходит именно в ночное время, а их фигуранты находятся в состоянии алкогольного опьянения. Очень часто участницами драк становятся девушки, сообщает Zakon.kz.