Сколько человек погибли под колесами поездов в Казахстане с начала года

Исполнительный директор по безопасности филиала АО «НК «КТЖ» Бахытбек Алдажаров сообщил, что количество чрезвычайных ситуаций на железнодорожных путях с каждым годом растет, передает корреспондент Zakon.kz.

За четыре года было допущено 411 наездов на людей, из которых в 56 случаях люди находились в состоянии алкогольного опьянения, 32 носили суицидальный характер.

С начала текущего года у нас допущено 25 случаев наезда на людей, из которых 13 – с летальным исходом, 12 – с травматическим. И это против 16 случаев за аналогичный период прошлого года. Каждый год увеличивается число таких случаев, потому что нарушаются требования правил нахождения в зоне повышенной опасности. Бахытбек Алдажаров

По его словам, грузовой поезд движется со скоростью более 80 км/ч, а скорость пассажирских поездов достигает 140 км/ч. Поэтому при движении с такими скоростями тяжело моментально остановить составы.

Также острой проблемой для железной дороги является травмирование людей электрическим током. Дети продолжают играть на железнодорожных объектах, делают селфи, снимают TikTok, вследствие чего попадают под высокое напряжение. За 2021 год жертвами поражения электрическим током стали 14 человек. Из них девять – несовершеннолетние. В шести случаях травмы оказались несовместимыми с жизнью. За четыре месяца 2022 года был допущен один такой случай. Бахытбек Алдажаров

Представитель «Қазақстан темір жолы» отметил, что со стороны нацкомпании устанавливаются специальные ограждения на железных дорогах, предупредительные знаки, но население продолжает это игнорировать.