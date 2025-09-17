Сколько поездов обеспечат интернетом от Илона Маска в 2026 году

Заместитель председателя правления АО "НК "КТЖ" Ануар Ахметжанов 17 сентября 2025 года на брифинге в здании национального перевозчика озвучил планы по обеспечению поездов высокоскоростным интернетом, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, в первую очередь планируется установить интернет от компании Starlink на поездах "Тальго".

"Старлинк" только появился на рынке, мы его запустили. Сейчас еще на два стандартных поезда будем устанавливать. Качество связи хорошее, но страна у нас большая, поэтому надо протестировать, каким он будет в других регионах. Наиболее легко с технологической точки зрения обеспечить этим интернетом поезда "Тальго". Поэтому мы планируем 25 составов "Тальго", которые у нас есть, подключить в случае экономической целесообразности", – сказал Ахметжанов.

При этом, как отметил спикер, появление связи "Старлинк" не исключается и на обычных поездах.

"Что касается стандартных поездов – нужно посмотреть, как эта технология поведет себя на них в пилотном режиме. В случае успеха мы будем масштабировать проект, у нас есть партнер", – заверил зампред правления КТЖ.

Сегодня мы писали, что интернет от Илона Маска появится в некоторых казахстанских поездах до конца 2025 года.