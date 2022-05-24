Применяют электрошокеры – в МИДе прокомментировали инцидент с казахстанцами в Узбекистане
Фото: Министерство иностранных дел РК
Министерство иностранных дел Казахстана защищает права граждан РК. Об этом в кулуарах правительства заявил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров, комментируя ситуацию с казахстанскими туристами в Узбекистане, передает корреспондент Zakon.kz.
МИД Казахстана обратился с письмом, чтобы разобраться в ситуации. Мы защищаем права наших граждан. В распространенном в соцсетях видео, где правоохранительные органы Узбекистана применяют электрошокеры к нашим гражданам, надо отметить, что общество в Узбекистане само с осуждением относится к этой ситуации. Тем не менее мы держим ситуацию на контроле. Начато внутреннее расследование, сотрудники отстранены. Мы стараемся не вмешиваться в это и отслеживаем только часть защиты наших граждан.Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров
Ранее стало известно, что МВД Узбекистана проводит служебную проверку по факту применения электрошокеров сотрудниками полиции в Самарканде к туристам из Казахстана во время проверки документов в ночное время.