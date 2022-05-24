Применяют электрошокеры – в МИДе прокомментировали инцидент с казахстанцами в Узбекистане

Фото: Министерство иностранных дел РК

Министерство иностранных дел Казахстана защищает права граждан РК. Об этом в кулуарах правительства заявил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров, комментируя ситуацию с казахстанскими туристами в Узбекистане, передает корреспондент Zakon.kz.