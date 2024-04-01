Всех ли казахстанцев вывезли из сектора Газа – ответ МИД

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) Казахстана Айбек Смадияров рассказал, остался ли кто-то из казахстанцев в секторе Газа, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, из сектора Газа вывезли практически всех граждан Казахстана, за исключением одного человека.

"Только лишь одна женщина отказалась выезжать, сказала, что останется со своей семьей. Она уехала туда более 25 лет назад, периодически выходит на связь с консулом", – сказал Айбек Смадияров.

Однако на вопрос о количестве жертв официальный представитель МИД Казахстана не смог ответить.

"Наверняка ООН какие-то подсчеты ведут с израильской и палестинской стороны. Но гуманитарная катастрофа там очень большая", – заявил он.

Ранее стало известно, что число погибших в секторе Газа превысило 32 тыс. человек.