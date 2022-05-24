Вакцину от рака на основе вируса получил первый в мире пациент

Первому в мире пациенту введена вакцина от рака на основе онколитического вируса. Инъекцию получил онкобольной с неоперабельной стадией заболевания, передает Zakon.kz.

Как сообщает издание Eurekalert, разработчики ожидают от препарата победы над болезнью, так как во время исследований на животных вакцина показала успешные результаты, даже при применении у подопытных с крупными опухолями на поздних стадиях.

Ученые давно изучают онколитические вирусы и выяснили, что, в отличие от других вирусов, они способны уничтожать опухолевые клетки, а также стимулировать иммунную систему.

Как отметили специалисты, инъекция вируса перед введением была генетически модифицирована. Это сделано для того, чтобы предотвратить риск возможного поражения здоровых клеток, добившись уничтожения исключительно раковых клеток.

Настало время для дальнейшего повышения эффективности иммунотерапии, и мы считаем, что вакцина CF33-hNIS может улучшить состояние и результаты лечения пациентов и помочь в борьбе с раком. Доктор медицинских наук, главный исследователь и профессор Департамента медицинской онкологии и терапевтических исследований City of Hope Даненг Ли

В основе вакцины лежит вирус CF33-hNIS. В рамках первой фазы клинических испытаний люди с последними стадиями рака, которым дважды не помогло стандартное лечение, будут получать низкие дозы вируса в сочетании с иммунотерапевтическим препаратом пембролизумабом, модифицированными антителами, улучшающими работу иммунной системы и способствующими борьбе с раковыми клетками. Всего в исследовании примут участие сто пациентов из США и Австралии.

Как подчеркнул доктор медицинских наук, специалист в области хирургической онкологии в City of Hope и ключевой разработчик генетически модифицированного вируса Юман Фонг, уникальность препарата состоит в том, что «те же характеристики, которые в конечном итоге делают раковые клетки устойчивыми к химиотерапии или лучевой терапии, успешно поддаются воздействию онколитических вирусов, таких как CF33-hNIS».

Мы надеемся использовать возможности вирусологии и иммунотерапии для лечения широкого спектра смертельных видов рака. Доктор, разработчик генетически модифицированного вируса CF33-hNIS Юман Фонг

По словам ученых, на первом этапе клинических испытаний планируется изучение того, как пациенты переносят новый препарат и насколько он безопасен для организма. Ожидается, что первая фаза продлится 24 месяца.