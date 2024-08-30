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Первую в мире вакцину от рака легкого получил пациент из Британии

исследование, фото - Новости Zakon.kz от 31.08.2024 01:30 Фото: pixabay
Революционную вакцину против рака легкого первым в мире получил 67-летний британец Януш Рац, сообщает Zakon.kz.

Кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с "Комсомольской правдой" рассказал, что в середине февраля 2024 года врачи обнаружили что-то в правом легком. После его отправили на срочные анализы. Выяснилось, что без лечения мужчине "осталось четыре-пять месяцев жизни". Вскоре ему предложили принять участие в клинических исследованиях нового препарата – антираковой мРНК-вакцины.

Эксперт отметил, что разработкой занимается немецкая фармкомпания BioNTech. В данное время исследуют первую фазу на людях в 34 медицинских центрах в семи странах.

Как рассказал Крючков, определенные побочные эффекты у новой терапии будут, как у всякого серьезного препарата. Однако в целом мРНК-вакцины переносятся легче, чем химиотерапия или лучевая терапия. Специалист подчеркнул, что это один из элементов лечения, но не единственный.


"Стоимость курса новой терапии в первое время будет составлять не одну сотню тысяч долларов (...) За счет массовости, развития технологий цена может снизиться. А доступность – повыситься", – отметил иммунолог.

Ранее сообщалось, что более двух часов оперировали врачи Алматы женщину с онкозаболеванием.

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