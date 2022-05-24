В Туркменистане установят памятник коню Гурбангулы Бердымухамедова
Фото: Instagram/gmberdimuhamedow
В Ахалском велаяте Туркменистана установят монумент со статуей знаменитого скакуна Акхана — коня Гурбангулы Бердымухамедова, сообщает Zakon.kz.
В целях приумножения славы ахалтекинских скакунов — национальной гордости народа — президент Туркменистана подписал постановление, разрешив хякимлику Ахалского велаята заключить контракт с частным предприятием на проектирование и строительство монумента со статуей знаменитого скакуна Акхана, — отмечено в сообщении издания «Туркменистан сегодня».
В публикации сказано, что к строительным работам необходимо приступить в мае 2022 года и сдать объект с полной готовностью к эксплуатации в декабре 2022 года.
О коне по кличке Акхан, как вспоминает агентство «Хроники Туркменистана», начали писать еще в 2017 году. Тогда всадник верхом на Акхане зажег факел на церемонии открытия V Азиатских игр. В 2018 году конь прошел на дыбах дистанцию в 10 метров за 4,19 секунды и обновил мировой рекорд в этой номинации.