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В Туркменистане установят памятник коню Гурбангулы Бердымухамедова

монумент, знаменитый скакун Акхан Фото: Instagram/gmberdimuhamedow
В Ахалском велаяте Туркменистана установят монумент со статуей знаменитого скакуна Акхана — коня Гурбангулы Бердымухамедова, сообщает Zakon.kz.
В целях приумножения славы ахалтекинских скакунов — нацио­нальной гордости народа — президент Туркменистана подписал постановление, разрешив хякимлику Ахалского велаята заключить контракт с частным предприятием на проектирование и строительство монумента со статуей знаменитого скакуна Акхана, — отмечено в сообщении издания «Туркменистан сегодня».

В публикации сказано, что к строительным работам необходимо приступить в мае 2022 года и сдать объект с полной готовностью к эксплуатации в декабре 2022 года.

О коне по кличке Акхан, как вспоминает агентство «Хроники Туркменистана», начали писать еще в 2017 году. Тогда всадник верхом на Акхане зажег факел на церемонии открытия V Азиатских игр. В 2018 году конь прошел на дыбах дистанцию в 10 метров за 4,19 секунды и обновил мировой рекорд в этой номинации.

Анастасия Московчук
Бердымухамедов Гурбангулы Туркменистан
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