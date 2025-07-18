Ильхам Алиев подарил скакуна Гурбангулы Бердымухамедову

17 июля президент Азербайджана Ильхам Алиев подарил председателю Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову карабахского скакуна по кличке "Достлуг", сообщает Zakon.kz.

Глава Азербайджана и его гость побывали на Джыдыр дюзю. Там проходила презентация карабахских скакунов. Фотографии с мероприятия опубликованы на странице азербайджанского президента в Instagram.

Фото: Instagram/presidentaz

Также стало известно, что председатель Халк Маслахаты Туркменистана прибывает в Азербайджане с официальным визитом.

Фото: Instagram/presidentaz

11 июля жители крупнейшего города Бразилии Сан-Паулу публично сожгли чучело президента США Дональда Трампа.