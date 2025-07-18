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Мир

Ильхам Алиев подарил скакуна Гурбангулы Бердымухамедову

Ильхам Алиев подарил Гурбангулы Бердымухамедову скакуна по кличке &quot;Достлуг&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2025 05:55 Фото: Instagram/presidentaz
17 июля президент Азербайджана Ильхам Алиев подарил председателю Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову карабахского скакуна по кличке "Достлуг", сообщает Zakon.kz.

Глава Азербайджана и его гость побывали на Джыдыр дюзю. Там проходила презентация карабахских скакунов. Фотографии с мероприятия опубликованы на странице азербайджанского президента в Instagram.

Фото: Instagram/presidentaz

Также стало известно, что председатель Халк Маслахаты Туркменистана прибывает в Азербайджане с официальным визитом.

Фото: Instagram/presidentaz

11 июля жители крупнейшего города Бразилии Сан-Паулу публично сожгли чучело президента США Дональда Трампа.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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