Ильхам Алиев подарил скакуна Гурбангулы Бердымухамедову
Фото: Instagram/presidentaz
17 июля президент Азербайджана Ильхам Алиев подарил председателю Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову карабахского скакуна по кличке "Достлуг", сообщает Zakon.kz.
Глава Азербайджана и его гость побывали на Джыдыр дюзю. Там проходила презентация карабахских скакунов. Фотографии с мероприятия опубликованы на странице азербайджанского президента в Instagram.
Фото: Instagram/presidentaz
Также стало известно, что председатель Халк Маслахаты Туркменистана прибывает в Азербайджане с официальным визитом.
Фото: Instagram/presidentaz
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