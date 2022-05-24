Рафаэль Надаль и Пэн Шуай вошли в список 100 самых влиятельных людей мира

Теннисисты Рафаэль Надаль и Пэн Шуай, а также фигурист Нэйтан Чен попали в рейтинг 100 самых влиятельных людей планеты по версии журнала Time за 2022 год, сообщает Zakon.kz.

Пятая ракетка мира и 21-кратный чемпион турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль стал лауреатом в категории «Иконы», передает Time.

Испанца отметили за то, что он побил рекорд по количеству побед на «Мейджорах». 13-кратный чемпион Rolland Garros выиграл в Париже 106-й матч, обогнав Роджера Федерера. У знаменитого швейцарца 105 побед на «Уимблдоне».

Также в эту категорию попала победительница двух турниров из серии Grand Slam в парном разряде – китаянка Пэн Шуай.

Фото: Instagram/nathanwchen

Золотой медалист Пекинской Олимпиады-2022 и трехкратный чемпион мира по фигурному катанию Нэйтан Чен из США вошел в число победителей в номинации «Деятели искусства».

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