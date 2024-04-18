Опубликовали список самых влиятельных людей мира

Американский журнал Time опубликовал список 100 самых влиятельных людей мира, сообщает Zakon.kz.

В него попали артисты, спортсмены, политики, ученые и предприниматели.

В топ включили албанскую певицу Дуа Липу, актрису Тараджи Пи Хенсон, вдову Алексея Навального Юлию и игрока в американский футбол Патрика Махоумса. Они появились на обложке издания.

Фото: Instagram/time

Фото: Instagram/time

Фото: Instagram/time

Фото: Instagram/time

В перечень также вошли звезда "Миллионера из трущоб" Дев Пател и его коллега Алия Бхатт, рэпер 21 Savage, художница Дженни Хольцер, актеры Колман Доминго и Джеффри Райт, лауреатка "Оскара" Давайн Джой Рэндолф и другие.

В категории "Иконы" выделили Эллиота Пейджа, Кайли Миноуг, Майкла Джей Фокса, Софию Копполу. В категории "Титаны" отмечены гонщик Макс Верстаппен, председатель Universal Studios Донна Лэнгли, социолог Тидзуко Уэно.

Также в списке оказались нобелевская лауреатка Наргиз Мохаммади, защитница океанов Рена Ли, президент Аргентины Хавьер Милей, актриса Америка Феррера, дизайнер Джонатан Андерсон и другие знаковые персоны.

Месяцем ранее стало известно, что учитель биологии из Казахстана написал музыку для нового альбома певицы Dua Lipa.