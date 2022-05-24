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Диетолог назвала необычные свойства лимона

витамин Фото: pixabay
Диетолог, эксперт медицинского совета Лорен Манакер назвала интересные эффекты от употребления лимона. Этот фрукт поможет избавиться от камней в почках и нормализовать кровяное давление, передает Zakon.kz.

По словам эксперта, употребление лимонов может помочь укрепить иммунную систему, пишет ETNT.

Лимоны являются источником витамина С — питательного вещества, поддерживающего иммунитет. Употребление цитруса поможет восстановить основные функции организма. Ежедневное употребление 1/2 стакана концентрата лимонного сока, разведенного в воде, может снизить риск образования камней в почках. Диетолог, эксперт медицинского совета Лорен Манакер

Лимоны содержат флавоноид гесперидин — вещество, которое может быть полезно при заболеваниях кровеносных сосудов: геморрой, варикозное расширение вен и плохое кровообращение.

Однако у лимона есть и побочные эффекты: если есть его слишком много, зубная эмаль начнет разрушаться. Происходит это из-за кислот, которые есть в цитрусах.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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