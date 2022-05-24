Россия сняла транспортные ограничения с Казахстаном

Россия сняла временные ограничения на транспортное сообщение с Казахстаном, введенные ранее из-за пандемии COVID-19, передает Zakon.kz.

Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Кроме Казахстана, в «Перечень иностранных государств, в отношении которых сняты введенные Российской Федерацией временные ограничения на транспортное сообщение» вошли Беларусь, Китай, Монголия, Украина, самопровозглашенные ЛНР, ДНР, Абхазия и Южная Осетия.

Установить, что датой снятия временных ограничений на транспортное сообщение с иностранным государством является дата его включения в перечень, – отмечается в документе.

Напомним, с 11 апреля Казахстан снял ограничения по сухопутной границе с Кыргызстаном, Узбекистаном и Россией.