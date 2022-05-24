Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Россия сняла транспортные ограничения с Казахстаном

РК, РФ, транспортные ограничения, снятие Фото: pxhere
Россия сняла временные ограничения на транспортное сообщение с Казахстаном, введенные ранее из-за пандемии COVID-19, передает Zakon.kz.

Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Кроме Казахстана, в «Перечень иностранных государств, в отношении которых сняты введенные Российской Федерацией временные ограничения на транспортное сообщение» вошли Беларусь, Китай, Монголия, Украина, самопровозглашенные ЛНР, ДНР, Абхазия и Южная Осетия.

Установить, что датой снятия временных ограничений на транспортное сообщение с иностранным государством является дата его включения в перечень, – отмечается в документе.

Напомним, с 11 апреля Казахстан снял ограничения по сухопутной границе с Кыргызстаном, Узбекистаном и Россией.

Новость по теме

Казахстан и Россия возобновят железнодорожное сообщение

Динара Халдарова
Россия COVID-19 Правительство РФ Мишустин Михаил Казахстан
Все
Синоптики рассказали, когда в Алматы придет жара
Жители Нур-Султана получили «Президентское оповещение»
Димаш Кудайберген назвал величайшего музыканта
Чаще страдают психическими расстройствами: названы Топ-5 знаков зодиака
«Мама все краше»: казахстанский холостяк опубликовал семейные фото
Брак по расчету: астрологи рассказали, с кем нужно вступать в союз
Главный санврач Казахстана подписала постановление о повторной ревакцинации
Курс рубля подрос на торгах в Казахстане
Главная Топ LIVE Все
bellz
Будьте в тренде новостей!
Включите уведомления и получайте проверенные новости первым.

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления