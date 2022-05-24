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Лучший теннисист Казахстана стартовал с победы на Roland Garros 2022

Теннис Победа Первый круг РГ Фото: ktf.kz
Казахстанский теннисист Александр Бублик выиграл матч первого круга одиночного разряда на открытом чемпионате Франции, переиграв хозяина корта Артура Риндеркнеха, сообщает Zakon.kz.

Этот матч начался еще 23 мая, но из-за дождя был перенесен на следующий день. По итогам первого дня Александр Бублик был впереди – 6:2.

Затем казахстанец не сбавил победного настроя и дожал своего соперника в оставшихся двух партиях – 6:4, 6:4. Во втором круге французского первенства Бублик встретится с сербом Миомиром Кецмановичем, 28-м сеяным данных состязаний.

24 мая огорчил своих поклонников другой казахстанский теннисист – Дмитрий Попко, который проиграл на «Челленджере» в Италии уже в самом начале. Представитель Нур-Султана уступил аргентинцу Франсиско Комесане в трех сетах – 6:2, 1:6, 2:6.  

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Куандык Шынасилов
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