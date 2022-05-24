Лучший теннисист Казахстана стартовал с победы на Roland Garros 2022

Казахстанский теннисист Александр Бублик выиграл матч первого круга одиночного разряда на открытом чемпионате Франции, переиграв хозяина корта Артура Риндеркнеха, сообщает Zakon.kz.

Этот матч начался еще 23 мая, но из-за дождя был перенесен на следующий день. По итогам первого дня Александр Бублик был впереди – 6:2.

Затем казахстанец не сбавил победного настроя и дожал своего соперника в оставшихся двух партиях – 6:4, 6:4. Во втором круге французского первенства Бублик встретится с сербом Миомиром Кецмановичем, 28-м сеяным данных состязаний.

24 мая огорчил своих поклонников другой казахстанский теннисист – Дмитрий Попко, который проиграл на «Челленджере» в Италии уже в самом начале. Представитель Нур-Султана уступил аргентинцу Франсиско Комесане в трех сетах – 6:2, 1:6, 2:6.

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