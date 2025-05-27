Первая ракетка Казахстана стартовал с победы на "Ролан Гаррос-2025"

Лучший теннисист Казахстана Александр Бублик удачно прошел первый круг одиночного разряда Открытого чемпионата Франции, переиграв австралийца Джеймса Дакворта, сообщает Zakon.kz.

Лидер нашей мужской сборной без особых хлопот разобрался c 92-м номером мирового рейтинга ATP в трех сетах – 6:2, 6:4, 6:4.

Для победы Александр Бублик затратил 1 час и 49 минут игрового времени. Теперь в следующем раунде французского чемпионата представителя Астаны ждет девятая ракетка планеты – еще один австралиец Алекс де Минор.

Таким образом, все казахстанские теннисисты, выступающие в одиночном разряде текущих состязаний, пока выступают удачно.

27 мая стартовую победу в основной сетке одержал Александр Шевченко, а накануне выиграла свой первый поединок в столице Франции Елена Рыбакина.

Чуть позже сегодня, 27 мая, на корты Парижа выйдет второй номер женской сборной Казахстана Юлия Путинцева.