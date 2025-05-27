Первая ракетка Казахстана стартовал с победы на "Ролан Гаррос-2025"
Фото: ktf.kz
Лучший теннисист Казахстана Александр Бублик удачно прошел первый круг одиночного разряда Открытого чемпионата Франции, переиграв австралийца Джеймса Дакворта, сообщает Zakon.kz.
Лидер нашей мужской сборной без особых хлопот разобрался c 92-м номером мирового рейтинга ATP в трех сетах – 6:2, 6:4, 6:4.
Для победы Александр Бублик затратил 1 час и 49 минут игрового времени. Теперь в следующем раунде французского чемпионата представителя Астаны ждет девятая ракетка планеты – еще один австралиец Алекс де Минор.
Таким образом, все казахстанские теннисисты, выступающие в одиночном разряде текущих состязаний, пока выступают удачно.
27 мая стартовую победу в основной сетке одержал Александр Шевченко, а накануне выиграла свой первый поединок в столице Франции Елена Рыбакина.
Чуть позже сегодня, 27 мая, на корты Парижа выйдет второй номер женской сборной Казахстана Юлия Путинцева.
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