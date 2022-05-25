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Старшеклассник устроил стрельбу в школе в Техасе: погиб 21 человек

Стрельба в Техасе Фото: pixabay
21 человек скончался в результате стрельбы в техасской школе. Предположительно 18-летний стрелок Сальвадор Ромас был убит сотрудниками службы реагирования, сообщает Zakon.kz.

В результате стрельбы, устроенной 18-летним мужчиной в начальной школе в штате Техас, погиб 21 человек – 18 детей в возрасте от 5 до 11 лет и трое взрослых. Об этом сообщил губернатор штата Грег Абботт, передает Deutshe Welle.

По словам губернатора, подозреваемый – житель города Ювалде Сальвадор Ромас – также скончался. Предположительно он был убит сотрудниками службы реагирования. Сообщается, что злоумышленник действовал в одиночку.

Молодой человек, прежде чем отправиться к начальной школе с оружием, выстрелил в свою бабушку. В данный момент она находится в больнице города Сан-Антонио.

О произошедшем был проинформирован президент США Джо Байден. Президент распорядился приспустить флаги в стране.

К расследованию трагедии подключилось ФБР.

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