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Мир

"Темный день" в Австрии: 10 человек погибли из-за стрельбы в школе

Нападение, оружие, подозреваемый, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2025 07:49 Фото: pexels
Полиция Австрии сообщила, что 21-летний австрийский стрелок был найден мертвым в туалете школы после стрельбы 10 июня. Он действовал в одиночку, сообщает Zakon.kz.

По информации Sky News, министр внутренних дел Герхард Карнер заявил, что 12 человек получили ранения в результате стрельбы в средней школе BORG Dreierschützengasse.

Среди 10 погибших в австрийском городе Грац были учащиеся и взрослые. Министр внутренних дел также сообщил, что подозреваемый был бывшим учеником школы, который не закончил обучение.

В Австрии наблюдается один из самых высоких показателей владения оружием в Европе, однако массовые расстрелы до этого события были крайне редки. После дней национального траура должен состояться общенациональный разговор о законах об оружии и лазейках в их владении.

Власти утверждают, что у подозреваемого было два вида оружия. Предположительно, дробовик и пистолет, которыми он, по всей видимости, владел на законных основаниях.

Полиция заявила, что не располагает информацией о его возможных мотивах.

А ранее мы сообщали, что в Лос-Анджелесе начались погромы.

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Аксинья Титова
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