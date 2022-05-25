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Гибель казахстанки в Тбилиси: дело передадут в суд с версией о самоубийстве

Асель Айтпаева грузия Фото: pixabay
Тело Асель Айтпаевой обнаружили под окнами многоэтажки в Тбилиси год назад. Родители погибшей намерены лететь в Грузию, где планируют обратиться в местную прокуратуру, сообщает Zakon.kz.

Дело Асель Айтпаевой готовы передать в суд с формулировкой, что девушка покончила жизнь самоубийством. Об этом сообщили родители погибшей в Грузии казахстанки. Они не согласны с такой версией следствия, сообщает Хабар 24.

Мать Асель уверена, что ее дочь убили, а тело выбросили из квартиры. Она попросила генеральную прокуратуру провести ситуационную экспертизу, которая бы показала, было ли самоубийство.

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Однако женщине отказали, ссылаясь на то, что смерть гражданки Казахстана произошла за пределами страны. Родители погибшей теперь намерены лететь в Грузию, где планируют обратиться в местную прокуратуру.

Год назад тело Асель Айтпаевой обнаружили под окнами многоэтажки в Тбилиси. В Грузию она уехала работать по приглашению родственника, спустя 10 дней ее нашли мертвой.

Грузинская полиция обвинила Бесо Тордуа в доведении до самоубийства и изнасиловании. Но до суда он не дожил, скончался в тюремной больнице. В деле также фигурирует родственник, который пригласил Асель на работу. Мурата Меирбекова сейчас держат под стражей. Родители девушки просят МВД РК взять дело на контроль. Сейчас им занимается столичная полиция.

Данияр Кунафин
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