Гибель казахстанки в Тбилиси: дело передадут в суд с версией о самоубийстве

Тело Асель Айтпаевой обнаружили под окнами многоэтажки в Тбилиси год назад. Родители погибшей намерены лететь в Грузию, где планируют обратиться в местную прокуратуру, сообщает Zakon.kz.

Дело Асель Айтпаевой готовы передать в суд с формулировкой, что девушка покончила жизнь самоубийством. Об этом сообщили родители погибшей в Грузии казахстанки. Они не согласны с такой версией следствия, сообщает Хабар 24.

Мать Асель уверена, что ее дочь убили, а тело выбросили из квартиры. Она попросила генеральную прокуратуру провести ситуационную экспертизу, которая бы показала, было ли самоубийство.

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Однако женщине отказали, ссылаясь на то, что смерть гражданки Казахстана произошла за пределами страны. Родители погибшей теперь намерены лететь в Грузию, где планируют обратиться в местную прокуратуру.

Год назад тело Асель Айтпаевой обнаружили под окнами многоэтажки в Тбилиси. В Грузию она уехала работать по приглашению родственника, спустя 10 дней ее нашли мертвой.

Грузинская полиция обвинила Бесо Тордуа в доведении до самоубийства и изнасиловании. Но до суда он не дожил, скончался в тюремной больнице. В деле также фигурирует родственник, который пригласил Асель на работу. Мурата Меирбекова сейчас держат под стражей. Родители девушки просят МВД РК взять дело на контроль. Сейчас им занимается столичная полиция.