Последний звонок в Алматы: Досаев обратился к выпускникам

В Алматы прозвенел последний звонок. Торжественные линейки прошли в 295 школах города. Аким мегаполиса Ерболат Досаев обратился к выпускникам, передает Zakon.kz.

Как уточнили в акимате, всего в этом году школу окончили 12 355 выпускников, из них на «Алтын белгi» претендуют 613, на аттестат с отличием – 973 школьника.

Впереди – государственные экзамены и единое национальное тестирование. Желаю, чтобы вы успешно прошли эти испытания! Благодаря знаниям для выпускников доступны ведущие вузы мира и Казахстана. Только в Алматы абитуриентов готовы принять 36 высших учебных заведений. Желаю вам поступить в выбранные вами вузы и обрести любимую профессию. Аким Алматы Ерболат Досаев

В этом году с 26 мая по 17 июня 2022 года для школьников будет организовано дополнительное обучение. Цель – восполнения пробелов в знаниях, допущенных в период пандемии и ограничительных мер.

Итоговые экзамены для учащихся 9-х, 11-х классов проводятся в соответствии с утвержденным графиком. В 9-х классах – с 28 мая по 6 июня, в 11-х – с 27 мая по 10 июня. Выпускники 11-го класса сдают экзамен по истории Казахстана в устной форме.

С этого года абитуриентам предоставляются две возможности сдать ЕНТ и поступить на грант. При обеих возможностях можно выбрать только одну комбинацию профильных дисциплин. Единое национальное тестирование началось с 16 мая и заканчивается 5 июля.

Достижения учащихся города Алматы в 2021-2022 учебном году

1. Интеллектуальные

В 2021-2022 учебном году более 30 тыс. учащихся школ Алматы приняли участие в 85 городских, 57 республиканских, 18 международных интеллектуальных олимпиадах и конкурсах, по итогам которых победителями и призерами стали 4045 учащихся.

По итогам самой главной ежегодной Республиканской олимпиады по 16 общеобразовательным предметам команда Алматы, завоевав первое место, была признана «Лучшей олимпийской командой-2022». Всего наши школьники завоевали 88 призовых мест: 16 золотых, 27 серебряных и 45 бронзовых медалей.

Сборная команда Алматы не уступает позиции и по итогам научных соревнований. В этом году на Республиканском конкурсе научных проектов школьники завоевали 51 медаль, из них семь золотых, 12 серебряных и 31 бронзовую, в итоге заняв первое место в общекомандном зачете по республике.

2. Спортивные

В текущем году в Алматы по 10 видам спорта прошли отборочные городские этапы Национальной школьной лиги, которыми были охвачены более 97 тыс. учащихся 5-11-х классов.

С мая по июль 2022 года проводится Республиканский этап Национальной школьной лиги. На сегодняшний день учащиеся школ Алматы имеют в копилке два первых, одно третье место в общекомандном зачете.

Во Французской Нормандии с 14 по 22 мая 2022 года прошла Всемирная гимназиада по 20 видам спорта. Это крупное мультиспортивное событие для школьников 16-18 лет. Сборная Республики Казахстан участвовала впервые и завоевала 85 медалей, из них 32 золотые, 32 серебряные и 21 бронзовую. Сборная страны вошла в тройку лидеров, заняв третье общекомандное место. В составе сборной Республики Казахстан 25 спортсменов, которые являются учащимися Алматы, стали чемпионами и призерами Всемирной гимназиады.

3. Творческие

В этом учебном году в различных творческих фестивалях и конкурсах международного уровня приняли участие более 4 тыс. учащихся Алматы, по итогам которых они завоевали 137 призовых мест: Гран-при – 33, первое место – 31, второе место – 42, третье место – 31.

В 13 республиканских творческих конкурсах и фестивалях участвовали более двух тысяч детей, из них первое место заняли 12, второе место – 18, третье место – 15.

В городе проведено 20 масштабных творческих фестивалей, форумов, конкурсов, слетов и выставок с охватом более 230 тыс. детей.

По данным Минобразования, в этом году более 170 тыс. казахстанских выпускников попрощаются со школьной скамьей.

Последний звонок в 2022 году прозвенит более чем для 3,5 млн школьников страны. 8139 выпускников претендуют на знак «Алтын белгі».