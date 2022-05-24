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Последний звонок в Казахстане: сколько выпускников попрощаются со школьной скамьей

РК, школы, последний звонок, МОН Фото: Zakon.kz
Более 170 тыс. казахстанских выпускников попрощаются со школьной скамьей в 2022 году. Последний звонок прозвучит 25 мая. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки РК, передает Zakon.kz.

Минобразования подготовило рекомендации по проведению выпускных мероприятий «ТҮЛЕК-2022 – Жаңа Қазақстанның ертеңі».

Последний звонок – это волнительное и важное мероприятие, во время которого педагоги и школьники подводят итоги учебного года, отмечают достижения учащихся. В этом году эпидситуация позволяет провести мероприятие по случаю прощания со школой. Однако оно в обязательном порядке должно проводиться в стенах школы.Председатель Комитета дошкольного и среднего образования Гульмира Каримова

По ее словам, «организации образования получили все необходимые рекомендации и инструкции».

Последний звонок в 2022 году прозвенит более чем для 3,5 млн школьников страны. 8139 выпускников в этом году претендуют на знак «Алтын белгі». Хочу добавить, что ежегодно в канун 1 сентября или 25 мая в обществе возникает вопрос: можно ли дарить цветы учителю и не считается ли это нарушением закона. Наша позиция – можно. Это ведь добрая традиция.Гульмира Каримова

В Минобразования отметили, что последний звонок во всех общеобразовательных школах Казахстана планируется провести в единое время.

В нем могут принять участие педагогический коллектив школы, выпускники, родители выпускников, ветераны педагогического труда, члены попечительских советов, представители шефствующих организаций, Министерства образования и науки и управлений образования областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, отделов образования, заинтересованных государственных органов и другие.Пресс-служба МОН РК

В ведомстве также отметили, что «выпускной должен быть проведен силами самой организации образования».

Не допускается:

  • привлечение аниматоров, праздничных агентств, артистов, частных студий для проведения торжеств за оплату;

  • организация праздничных столов;

  • проведение выездных экскурсий по городу (району) с привлечением автомобилей напрокат;

  • сбор денежных средств на подарки администрации школы и педагогам;

  • организация выпускных мероприятий в увеселительных заведениях.

Напомним, последний звонок во всех школах Казахстана пройдет 25 мая, а торжественное вручение аттестата – 16-17 июня.

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