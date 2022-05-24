Последний звонок в Казахстане: сколько выпускников попрощаются со школьной скамьей
Минобразования подготовило рекомендации по проведению выпускных мероприятий «ТҮЛЕК-2022 – Жаңа Қазақстанның ертеңі».
Последний звонок – это волнительное и важное мероприятие, во время которого педагоги и школьники подводят итоги учебного года, отмечают достижения учащихся. В этом году эпидситуация позволяет провести мероприятие по случаю прощания со школой. Однако оно в обязательном порядке должно проводиться в стенах школы.Председатель Комитета дошкольного и среднего образования Гульмира Каримова
По ее словам, «организации образования получили все необходимые рекомендации и инструкции».
Последний звонок в 2022 году прозвенит более чем для 3,5 млн школьников страны. 8139 выпускников в этом году претендуют на знак «Алтын белгі». Хочу добавить, что ежегодно в канун 1 сентября или 25 мая в обществе возникает вопрос: можно ли дарить цветы учителю и не считается ли это нарушением закона. Наша позиция – можно. Это ведь добрая традиция.Гульмира Каримова
В Минобразования отметили, что последний звонок во всех общеобразовательных школах Казахстана планируется провести в единое время.
В нем могут принять участие педагогический коллектив школы, выпускники, родители выпускников, ветераны педагогического труда, члены попечительских советов, представители шефствующих организаций, Министерства образования и науки и управлений образования областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, отделов образования, заинтересованных государственных органов и другие.Пресс-служба МОН РК
В ведомстве также отметили, что «выпускной должен быть проведен силами самой организации образования».
Не допускается:
привлечение аниматоров, праздничных агентств, артистов, частных студий для проведения торжеств за оплату;
организация праздничных столов;
проведение выездных экскурсий по городу (району) с привлечением автомобилей напрокат;
сбор денежных средств на подарки администрации школы и педагогам;
организация выпускных мероприятий в увеселительных заведениях.
Напомним, последний звонок во всех школах Казахстана пройдет 25 мая, а торжественное вручение аттестата – 16-17 июня.