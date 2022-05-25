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В Казахстане планируют увеличить налог на цифровой майнинг

платформа Фото: unsplash
Министерство национальной экономики Казахстана предлагает увеличить налог на цифровой майнинг. Соответствующие поправки в Кодекс «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» одобрили в первом чтении депутаты Мажилиса, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава МНЭ Алибек Куантыров напомнил, что в начале года была введена плата за цифровой майнинг в размере 1 тенге за 1 кВт. час потребленной электроэнергии.

Для выравнивания нагрузки, а также дестимулирования потребления отечественной электроэнергии предлагаются дифференцированные ставки: чем ниже стоимость электроэнергии, тем больше ставка платы. Алибек Куантыров

При этом для электроэнергии собственного производства из возобновляемых источников предусмотрены пониженные ставки на уровне действующих.

Кроме того, предлагается увеличить ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) по биржевым металлам на 50%, а по остальным твердым полезным ископаемым – на 30%.

Наряду с увеличением налоговой нагрузки на рассмотрение также предлагаются меры по стимулированию геологоразведки и открытию новых месторождений. 

Следующая задача законопроекта – дестимулирование вывода капитала из страны. В частности, предлагается отменить льготы по освобождению от налогообложения дивидендов с установлением ставки 10%. Налоговая практика показывает, что имеются случаи вывода денег за рубеж в виде оплаты за нематериальные услуги взаимосвязанным лицам. В этой связи предлагается ограничение применения вычетов по нематериальным услугам, оказанным аффилированными лицами – нерезидентами, в пределах не более 3% от налогооблагаемого дохода.Алибек Куантыров

Кроме того, поправки предполагают поэтапное увеличение акцизов на сигареты и другие виды табачных изделий, в том числе с нагреваемым табаком. 

Тамила Языкова
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