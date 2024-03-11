В Казахстане налог на роскошь планируют ввести в Новом налоговом кодексе

Министерство нацэкономики разработало Консультативный документ к проекту нового Кодекса "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс), сообщает Zakon.kz.

В частности, в документе рассматриваются следующие вопросы:

переход к дифференцированным налоговым ставкам в разных секторах экономики;

ускорение введения прогрессивного налогообложения;

реформирование специальных налоговых режимов;

упорядочение и сокращение объема налоговых льгот минимум на 20%, определение четких правил их предоставления;

обеспечение перехода на сервисную модель взаимодействия между органами государственных доходов (ОГД) и налогоплательщиками;

обновление налогового администрирования;

полная цифровизация налогового контроля с сокращением форм налоговой отчетности на 30%;

внедрение механизма снижения или освобождения от КПН с прибыли, направленной на технологическую модернизацию и научные разработки;

уменьшение минимум на 20% общего количества видов налоговых и иных обязательных платежей в бюджет;

освобождение иностранных и отечественных инвесторов от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет на первые три года реализации новых проектов обрабатывающей промышленности;

упрощение процедуры возврата НДС.

Для решения существующих проблем в налоговой сфере предлагается:

Дифференциацированный подход по НДС в части предусмотрения права отнесения в зачет дополнительных сумм НДС следующим лицам:

производителям сельскохозяйственной продукции, продукции аквакультуры (рыбоводства), включая крестьянские или фермерские хозяйства, – по оборотам по реализации товаров, являющихся результатом осуществления деятельности по производству сельскохозяйственной продукции, продукции аквакультуры (рыбоводства), переработке указанной продукции собственного производства;

юридическим лицам – по оборотам по реализации товаров, являющихся результатом осуществления переработки сельскохозяйственной продукции, продукции рыбоводства или промыслового рыболовства (по определённым видам деятельности);

сельскохозяйственные кооперативы по оборотам по:

реализации сельскохозяйственной продукции, продукции аквакультуры (рыбоводства) собственного производства, а также произведенной членами такого кооператива;

реализации продукции, полученной в результате переработки сельскохозяйственной продукции, продукции аквакультуры (рыбоводства) собственного производства, приобретенной у отечественного производителя такой продукции и (или) произведенной членами такого кооператива;

выполнению работ, оказанию услуг по установленному перечню, членам такого кооператива в целях осуществления ими вышеуказанных оборотов.

Также предлагается дифференциация ставок КПН:

25% - для банковского сектора;

20% - общеустановленная ставка;

10% - для сельхозтоваропроизводителей, финансового лизинга, социальной сферы (образование, медицина, здравоохранение).

Справедливый подход с распределением уровня нагрузки в зависимости от рентабельности деятельности и учета совокупной налоговой нагрузки.



Введение раздельного учета если налогоплательщик осуществляет деятельность в разных отраслях экономики; сопротивление заинтересованных сторон (отраслевые госорганы, ассоциации, налогоплательщики); перенаправление части прибыли в виде затрат через аффилированные (сервисные) компании.

В целях стимулирования реинвестирования полученных доходов в развитие бизнеса предлагается:

внедрение механизма снижения или освобождения от КПН с прибыли, направленной на технологическую модернизацию и научные разработки;

предоставление права налогоплательщику по выбору отнести расходы на ремонт (как текущего, так и капитального характера, включив также расходы на реконструкцию, модернизацию (без ограничения срока использования, приравненную к порядку налогового учета расходов на ремонт основных средств) на увеличение стоимостного баланса группы (подгруппы) или единовременно на вычеты;

установление единой предельной нормы амортизации для групп I и II в размере 25%;

применение преференций ко всем объектам основных средств, входящим в I, II и III группы, независимо от их назначения и факта использования в РК, но с сохранением условий использования в течение 3 лет.

В части пересмотра применения единого земельного налога как инструмента стимулирования повышения эффективности использования сельскохозяйственных земель предлагается:



СНР для КФХ – единый земельный налог с условиями, предусмотренными действующим Налоговым кодексом. Дополнительно с целью эффективного использования земель предлагается введение минимального налога в размере не ниже 500 тенге/га;

СНР для производителей сельхозтоваропроизводителей – с условиями, предусмотренными действующим Налоговым кодексом.

Поправки также предусматривают повышение налогообложения предметов "роскоши".



Так, предлагается повышение ставок в случае превышения совокупной стоимости всех объектов физического лица предела 130 тыс. МРП (479 960 000 тенге в 2024 году).



Как отмечается, ограниченный круг лиц имеет в собственности яхты и частные самолеты. К примеру, физические лица имеют 490 яхт. Максимальная сумма налога на яхты – порядка 190 тыс. тенге (55 МРП). Предлагается кратно увеличить ставки. Возможно применение длины яхт для определения ставки налога как в Европейских странах (более 5 метров относятся к роскоши).

К примеру, в Греции налог на роскошь для открытых яхт варьируется в пределах от 780 евро (383 тыс. тенге) до 2340 евро (1 149 тыс. тенге) в год, при этом если яхта больше 12 метров сумма налога еще увеличится.

В целях справедливого налогообложения предлагается более дорогие виды алкогольной продукции и сигары облагать акцизами.

Например, зафиксирован ввоз крепких ликероводочных изделий - виски "MACALLAN 50YO" на сумму 5 995 968 тенге за 0,70 литр (сумма акциза – 714 тенге), коньяк "Cognac Remy Martin Louis XIII" на сумму 4 225 131 тенге за 3 литра (сумма акциза – 300 тенге), вино "Сhateau Petrus" на сумму 888 929 тенге за 0,75 литр (сумма акциза - 26 тенге). Также, завезены сигары "Cohiba" на сумму 143 100 тенге за 15 штук, сигары "Don Antonio Churchills" на сумму 120 000 тенге за 40 штук.

В МНЭ полагают, что это будет способствовать выравниванию социально-экономическорго положения различных слоев населения; увеличению доходов бюджета; регулированию уровня потребления отдельных видов товаров.

"Сокращение внутреннего потребления товаров, относящихся к предметам "роскоши" и приобретение их за пределами страны; расходы на администрирование налога на "роскошь" могут превышать сумму доходов от его взимания", - говорится в документе.

Вместе с тем предусматривается гармонизация ставок акцизов на табачные изделия.

Договором о ЕАЭС предусмотрена гармонизация (сближение) ставок акцизов по наиболее чувствительным подакцизным товарам.

Для соблюдения данного принципа действующим законодательством предусмотрено поэтапное увеличение ставки акциза на сигареты для достижения в 2024 году уровня 28 евро, что на 20% ниже индикативной ставки.

Кроме того, согласно положениям Соглашения о принципах ведения налоговой политики в области акцизов на табачную продукцию государств–членов ЕАЭС, предусматривается дальнейший пересмотр индикативной ставки.

"В этой связи, при установлении новых индикативных ставок будут приняты меры по пересмотру ставок акцизов на сигареты. Концепция налоговой политики представляет собой базу для подготовки Правительством РК предложений в налоговое законодательство", - отмечают разработчики документа.

Рассматривается также полная цифровизация налогового контроля.

Полную цифровизацию налогового контроля предлагается реализовать через расширенное использование всевозможных источников информации с возможностью применения дистанционных мер администрирования.

Предполагается аккумулирование и централизация информации о налогоплательщиках из других госорганов, БВУ (банковская тайна), стран ближнего и дальнего зарубежья.



К 2025 году планируется запуск в эксплуатацию новых систем: Интегрированная система налогового администрирования (ИСНА), Интегрированная база данных (ИБД) и ИС KEDEN, а также обеспечение соответствующим техническим оснащением, связанным с необходимостью хранения и обработки больших баз данных.



Также предполагается расширение использования превентивных методов контроля, направленных на предупреждение нарушений, в том числе оповещение налогоплательщиков через сервисы банков второго уровня и собственных сервисов Министерства финансов РК.



Кроме того, предусматривается сокращение финансовой налоговой отчетности на 30% за счет исключения дублирующих приложений к ФНО, отмены налоговой отчетности для субъектов малого бизнеса, не имеющих наемных работников (обязательства будут ограничиваться только уплатой налогов через различные платформы: мобильные приложения ОГД, мобильные приложения банков, портал egov, портал КГД МФ РК kgd.gov.kz и другие).



Также в консультативном документе речь идет об уменьшении минимум на 20% общего количества видов налоговых и иных обязательных платежей в бюджет.

Из 43 других обязательных платежей в бюджет предлагается сократить платежи, по которым незначительные поступления в бюджет.

К примеру, предлагается объединить 3 платы (за пользование водными ресурсами поверхностных источников, за лесные пользования и за пользование животным миром) в одну плату за использование природных ресурсов (с тремя объектами обложения и единым КБК).

В результате количество ставок по платам сократится на 77 ставок или на 21% от общего количества ставок плат.

Также предлагается упразднить сборы (порядка 8), часть видов государственных пошлин (порядка 6).

Планируется, что новый Налоговый кодекс примут в октябре 2024 года.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 27 марта.

Ранее сообщалось, что парламент принял закон, снижающий административную нагрузку на бизнес.