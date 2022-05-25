Есть свои риски – Алибек Куантыров о введении прогрессивной шкалы ИПН
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Министр национальной экономики Алибек Куантыров в кулуарах Мажилиса прокомментировал возможность введения прогрессивной шкалы ИПН в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.
Прогрессивная шкала ИПН – это действующий инструмент в каких-то странах. Что касается Казахстана, были проведены определенные анализы, обсудили с экспертами этот вопрос. Но видите, такой вопрос на повестке дня не стоит, и мы будем дополнительно обсуждать. Вопрос по ИПН не поднимался в последнее время. Министр национальной экономики Алибек Куантыров
Глава Миннацэкономики отметил, что этот вопрос обсуждается много лет. Но, по его словам, проведенный анализ показал, что введение прогрессивной шкалы ИПН может не дать ожидаемого эффекта.
Прогрессивный ИПН – звучит красиво, но его надо дополнительно прорабатывать. Есть определенные тонкости: его нельзя просто так ввести и чтобы кому-то 20%, кому-то – 5% или 0%. И так 10%-ная шкала равная. По сути, это такой равный подход ко всем. К примеру, некоторые люди из среднего класса занимаются бизнесом. Они неплохо зарабатывают, выше, чем средний достаток по стране. Для них тоже будет такой вопрос – почему я должен платить больше, если больше работаю? Возможно, это популярно выглядит, но на самом деле эффекта такого мы можем не получить, который ожидается. И все. Это может быть и невыгодно. Потому что если мы введем такой налог, есть риск того, что люди просто начнут вывозить капиталы и скрывать свои доходы. Есть свои риски. Алибек Куантыров