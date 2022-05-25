Есть свои риски – Алибек Куантыров о введении прогрессивной шкалы ИПН

Министр национальной экономики Алибек Куантыров в кулуарах Мажилиса прокомментировал возможность введения прогрессивной шкалы ИПН в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Прогрессивная шкала ИПН – это действующий инструмент в каких-то странах. Что касается Казахстана, были проведены определенные анализы, обсудили с экспертами этот вопрос. Но видите, такой вопрос на повестке дня не стоит, и мы будем дополнительно обсуждать. Вопрос по ИПН не поднимался в последнее время. Министр национальной экономики Алибек Куантыров

Глава Миннацэкономики отметил, что этот вопрос обсуждается много лет. Но, по его словам, проведенный анализ показал, что введение прогрессивной шкалы ИПН может не дать ожидаемого эффекта.