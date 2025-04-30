Прогрессивная шкала ИПН: богатые казахстанцы будут платить больше

Фото: Zakon.kz

Вице-министр национальной экономики Азамат Амрин в кулуарах Мажилиса 30 апреля 2025 года рассказал, кого коснется норма нового Налогового кодекса о прогрессивной шкале ИПН. Документ сегодня принят в Мажилисе и направлен в Сенат, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Азамат Амрин объяснил суть прогрессивного налогообложения по заработной плате. "Там шкала другая немного. До 33 млн – 10%, свыше 33 млн – будет 15%. Да, у нас есть заработная плата – примерно около 3 млн в месяц. У нас около 26 700 наемных работников получают более 3 миллионов тенге – по данным налоговой отчетности. Считаться будет не помесячно, а годовая. Допустим, если моя зарплата до 33 млн в год, это будет 10%, свыше – по 15%", – пояснил он. 30 апреля 2025 года депутаты Мажилиса приняли во втором чтении новый Налоговый кодекс и сопутствующие ему поправки по вопросам налогообложения. Документ направлен на рассмотрение Сената.

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