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Общество

Прогрессивная шкала ИПН: богатые казахстанцы будут платить больше

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, фото - Новости Zakon.kz от 30.04.2025 17:55 Фото: Zakon.kz
Вице-министр национальной экономики Азамат Амрин в кулуарах Мажилиса 30 апреля 2025 года рассказал, кого коснется норма нового Налогового кодекса о прогрессивной шкале ИПН. Документ сегодня принят в Мажилисе и направлен в Сенат, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Азамат Амрин объяснил суть прогрессивного налогообложения по заработной плате.

"Там шкала другая немного. До 33 млн – 10%, свыше 33 млн – будет 15%. Да, у нас есть заработная плата – примерно около 3 млн в месяц. У нас около 26 700 наемных работников получают более 3 миллионов тенге – по данным налоговой отчетности. Считаться будет не помесячно, а годовая. Допустим, если моя зарплата до 33 млн в год, это будет 10%, свыше – по 15%", – пояснил он.

30 апреля 2025 года депутаты Мажилиса приняли во втором чтении новый Налоговый кодекс и сопутствующие ему поправки по вопросам налогообложения. Документ направлен на рассмотрение Сената.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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