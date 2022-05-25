Председатель Таразского горсуда подозревается в получении взятки
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В получении взятки подозревается председатель Таразского городского суда. Об этом сообщили в Агентстве РК по противодействию коррупции, передает Zakon.kz.
16 мая Антикоррупционной службой начато досудебное расследование в отношении председателя Таразского городского суда Мадемарова А.А. по факту получения взятки в сумме 1 млн тенге за положительное решение по гражданскому делу.Пресс-служба Антикора
Иная информация, как отметили в ведомстве, в интересах следствия в порядке ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.