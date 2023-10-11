Аким города Есик признался в получении взятки
"По результатам оперативного реагирования на жалобы граждан на неправомерные действия местных исполнительных органов в совершении коррупционного уголовного правонарушения изобличен с поличным аким города Есик Алматинской области", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Антикора.
Его подозревают в получении взятки в значительном размере от представителя частной компании за беспрепятственную оплату бюджетных средств по договору госзакупок работ по благоустройству детской площадки города.
"Подозреваемый вину полностью признал. Досудебное расследование продолжается".Пресс-служба Антикора
Согласно ст. 201 УПК РК, иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.
Вместе с тем, в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.
"Если вы столкнулись с коррупцией, сообщайте и присылайте фото/видео в наш бот @antikorkz_bot или по номеру "1424", – добавили в пресс-службе Антикора.
Материал по теме
29 сентября 2023 года стало известно, что экс-руководителя Управления земельных отношений Алматы подозревают в коррупции. По информации Антикоррупционной службы, он подозревается в пособничестве предпринимателям в незаконном завладении земельными участками из государственного земельного фонда по заниженной стоимости под предлогом реализации инвестиционных проектов. Более подробно здесь.