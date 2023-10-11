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Аким города Есик признался в получении взятки

Аким города Есик признался в получении взятки Фото: пресс-служба Антикора
Аким города Есик – районного центра Енбекшиказахского района Алматинской области – подозревается в получении взятки. Об этом 11 октября 2023 года рассказали в Агентстве РК по противодействию коррупции, сообщает Zakon.kz.

"По результатам оперативного реагирования на жалобы граждан на неправомерные действия местных исполнительных органов в совершении коррупционного уголовного правонарушения изобличен с поличным аким города Есик Алматинской области", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Антикора.

Его подозревают в получении взятки в значительном размере от представителя частной компании за беспрепятственную оплату бюджетных средств по договору госзакупок работ по благоустройству детской площадки города.

"Подозреваемый вину полностью признал. Досудебное расследование продолжается".Пресс-служба Антикора

Согласно ст. 201 УПК РК, иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

Вместе с тем, в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

"Если вы столкнулись с коррупцией, сообщайте и присылайте фото/видео в наш бот @antikorkz_bot или по номеру "1424", – добавили в пресс-службе Антикора.

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Динара Халдарова
Антикор Антикор Алматинская область Енбекшиказахский район
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