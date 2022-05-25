В Алматинской области сменился руководитель департамента Антикора
Приказом председателя агентства от 24 мая на должность руководителя Департамента Агентства по противодействию коррупции по Алматинской области назначен Жебегенов Максат Мырзаханович.Пресс-служба Антикора
Ранее временно исполнял обязанности руководителя Департамента Агентства по противодействию коррупции по Алматинской области Баглан Мамбетов.
Максат Жебегенов окончил Академию Комитета национальной безопасности РК.
В 2002-2022 годах проходил службу в органах национальной безопасности, в том числе на различных руководящих должностях Департамента КНБ по Алматинской области.
Последняя занимаемая должность – заместитель начальника Департамента КНБ по Алматинской области.
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14 апреля были назначены руководители департаментов Антикора в семи регионах: Нур-Султане, Алматы и Карагандинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Мангистауской областях. Также были назначены руководители Службы превенции и Департамента собственной безопасности Агентства РК по противодействию коррупции.