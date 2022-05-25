В Алматинской области сменился руководитель департамента Антикора

Назначен новый руководитель Департамента Агентства по противодействию коррупции по Алматинской области – им стал Максат Жебегенов, передает Zakon.kz.

Приказом председателя агентства от 24 мая на должность руководителя Департамента Агентства по противодействию коррупции по Алматинской области назначен Жебегенов Максат Мырзаханович. Пресс-служба Антикора

Ранее временно исполнял обязанности руководителя Департамента Агентства по противодействию коррупции по Алматинской области Баглан Мамбетов.

Максат Жебегенов окончил Академию Комитета национальной безопасности РК.

В 2002-2022 годах проходил службу в органах национальной безопасности, в том числе на различных руководящих должностях Департамента КНБ по Алматинской области.

Последняя занимаемая должность – заместитель начальника Департамента КНБ по Алматинской области.

Новость по теме В Антикоре произведен ряд назначений

14 апреля были назначены руководители департаментов Антикора в семи регионах: Нур-Султане, Алматы и Карагандинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Мангистауской областях. Также были назначены руководители Службы превенции и Департамента собственной безопасности Агентства РК по противодействию коррупции.