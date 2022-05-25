Ученые нашли лекарство, действующее на вирус оспы обезьян

Группа международных ученых обнаружила, что в недавнем прошлом медики из Великобритании успешно излечили случай заражения оспой обезьян при помощи препарата от человеческой оспы, передает Zakon.kz.

Пока наши коллеги пытаются раскрыть корни этой вспышки оспы обезьян и пути распространения вируса, мы заинтересовались тем, какие антивирусные препараты в прошлом уже могли использоваться для борьбы с этой болезнью, – сообщил научный сотрудник Ливерпульского университета (Великобритания) Хью Адлер, чьи слова приводит журнал Lancet.

Чтобы выяснить все сведения о вспышках обезьяньей оспы, а также их подавления, Адлер и его коллеги проанализировали информацию, которую специалисты специализированного Центра по изучению опасных инфекционных заболеваний (HCID) собирали на протяжении последних пяти лет на территории всех регионов Великобритании.

В результате анализа стало известно, что в общей сложности вирусологи этих центров зафиксировали семь случаев заражения вирусом оспы обезьян, которые произошли в промежутке между 2018 и 2021 годом.

Исследование историй болезни показало, что лечащие врачи пытались подавить заболевание при помощи двух противовирусных лекарств – бринцидофовира и текомвиримата. Один был создан для борьбы с ветряной оспой, а другой представляет собой первый в мире препарат, способный подавлять размножение вируса человеческой оспы, – отмечается в сообщении.

Как свидетельствуют последующие наблюдения, бринцидофовир не принес ощутимого результата в лечении, но при этом его прием заметно повысил нагрузку на печень пациентов, из-за чего терапия была прекращена. Текомвиримат, наоборот, не вызывал побочных эффектов при терапии, а заметно улучшал самочувствие, ускорив выздоровление пациента, который принимал это лекарство.

По мнению Адлера и его коллег, подобные результаты наблюдений свидетельствуют о том, что препарат можно будет использовать для борьбы с вирусом оспы обезьян после последующих испытаний.

Вирус оспы обезьян, в апреле и мае обнаруженный в нескольких странах Западной Европы, выявлен и на других континентах.

Кроме Великобритании, случаи заражения зарегистрированы в Австралии, Бельгии, Германии, Испании, Италии, Канаде, Португалии, США, Франции, Швейцарии и Швеции.

Оспа обезьян – редкое вирусное заболевание, в основном передающееся человеку от диких животных (грызуны, приматы). Симптомы заболевания включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и усталость. Также могут появляться кожные высыпания на лице и других частях тела.

По данным ВОЗ, обычно коэффициент летальности при вспышках оспы обезьян составляет от 1% до 10%, при этом большинство случаев смерти приходится на долю более молодых возрастных групп.